Рева не исключает повышения пенсионного возраста, но есть условие

Вопрос повышения пенсионного возраста можно будет поднимать только после того, как украинцы поголовно начнут платить налоги.

Об этом в интервью сайту Realist заявил министр социальной политики Андрей Рева.

"В будущем я не исключаю повышения пенсионного возраста. Когда мы исчерпаем экстенсивный путь. Когда все уже будут платить (налоги - ред.)", - сказал Рева.

Но сейчас, как сказал министр, условий для сокращения количества пенсионеров в Украине нет.

В то же время он добавил, что понимает, что именно не устраивает МВФ в процессе дискуссии по пенсионной реформе.

"Я понимаю, что их (МВФ - ред.) не устраивает. Они же всем один и тот же набор мер предлагают. Если Украине сказали повысить пенсионный возраст, и она откажется, сделает по-своему, то как они смогут убеждать другие страны, что что-то нужно делать? Все побегут изучать наш опыт", - уточнил Рева.

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