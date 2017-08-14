Рева рассказал об изменениях, которые ожидаются после принятия пенсионной реформы

Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал, как пересчитают пенсии украинцам с 1 октября 2017 года. По его словам, это произойдет после принятия в окончательной редакции законопроекта о пенсионной реформе, и будет осуществляться индивидуально.

"В первую очередь размер выплат повысится для тех, кто давно вышел на пенсию, и чьи пенсии в течение многих лет не осовременивались. Это старшее поколение, которое тяжело работало и несправедливо оказалось за чертой бедности из-за неприемлемо мизерного пенсионного обеспечения", - заявил Рева.

Он заверил, что более миллиона украинцев, которые уже вышли на пенсию, получат постоянную прибавку к пенсии в размере более тысячи гривень. Такое увеличение пенсий - на сумму до 1000 гривен коснется почти двух миллионов пенсионеров.

Еще около 2,5 миллиона пенсионеров после пересчета получат надбавку в размере до 500 гривень.

В дальнейшем пенсии будут расти ежегодно, как минимум, выше уровня инфляции.

В первом чтении законопроект относительно повышения пенсий был принят Радой 13 июля 2017 года.

Напомним, ранее в правительстве рассказали, когда в Украине может стартовать накопительная пенсионная система.