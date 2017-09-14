Реванш регионалов: главным зерновиком страны назначен бывший менеджер Продивуса

Вчера стало известно о смене руководства в Государственной продовольственной-зерновой корпорации Украины. Новым ее главой с приставкой и.о. должен стать некий Дмитрий Гавриш, которого утвердили в этой должности на заседании Кабмина.

Редакция УНН попыталась собрать максимум доступной информации о потенциально новом игроке в правительстве, а также пообщалась с источниками внутри Кабмина, среди которых впрочем есть и радикальные скептики такого решения Владимира Гройсмана.

КТО ОН. Итак, главным зерновиком страны назначен Дмитрий Гавриш. Он бывший менеджер компании экс-депутата от "Партии регионов" Владимира Продивуса. В 2005 году регионал доверил ему должность главы ревизионной комиссии своей компании "Мостобуд".

К слову, с этого года компания обанкротилась, оставшись должной даже налоговым службам страны. Но речь не о ней. Даже если допустить, что Д.Гавриш к банкротству компании не причастен, похоже, другими успехами в бизнесе он похвастаться не может.

Такой вывод можно сделать из вчерашних коротких пресс-релизов о его назначении, где кроме того, что он работал в "Мостобуде" и имеет экономическое образование - больше ничего не сказано.

О неоднозначной репутации Д.Гавриша может свидетельствовать и открытое в своем время уголовное дело, фабула которого дословно звучала так: глава правления "Мостобуд" Коротич В.Д., его заместитель Гавриш Д.Н. и главный бухгалтер Лабенская В.В. в период июля-декабря 2006 года уклонились от уплаты 2 287 тыс. грн налога на добавленную стоимость при экспорте кожаного полуфабриката "ВЕТ-БЛУ".

Чем еще занимался Д.Гавриш в период до вчерашнего дня, пока неизвестно. Достоверно известно, что в составе руководства ГПЗК его не было. А значит, его назначение произошло извне.

ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ. По источникам УНН, представление на назначение и.о. директора ГПЗК подал первый заместитель министра аграрной промышленности Максим Мартынюк. Что связывает этих двух людей - не ясно.

О М.Мартынюке известно, что он близкий соратник премьер-министра Владимира Гройсмана. С 2011 по 2014 год он работал директором Департамента архитектуры, градостроения и кадастра Винницкого горсовета в команде нынешнего премьера.

После смены власти карьера М.Мартынюка резко пошла вверх и он оказался на должности первого заместителя Главы Государственной архитектурно- строительной инспекции Украины.

За период работы с нынешним премьером М.Мартынюку удалось значительно поправить свое финансовое положение. В период с 2010 по 2015 года семейство Мартынюков обзавелось почти 2 га земли в Винницкой области.

Таким образом, можно предположить, что смена руководства в ГПЗК была разработкой команды Владимира Гройсмана. Впрочем, как утверждают источники в Кабмине, кресло под Д.Гавришем очень шаткое - ему оказали медвежью услугу, назначив на эту должность в нарушение всех возможных процедур и норм законодательства.

"Представление на назначение и.о. главы ГПЗК должен был подавать государственный секретарь Минагрополитики, а не первый заместитель ведомства.

К тому же, Дмитрий Гавриш на момент подачи такого представление должен был пребывать на должности заместителя ГПЗК. Поскольку процедура была нарушена, любой желающий без труда может оспорить это назначение и будет прав.

Хотя бы потому, что Гавриш не прошел спецпроверку на госдолжность," - объяснили в Кабмине.

Комментируя эту информацию, юристы подтвердили, что назначение Д.Гавриша скорее всего будет признано никчемным, а инициаторы такой процедуры вполне вероятно понесут наказание, вплоть до уголовного.

Возможно, именно по этой причине решение о назначении Д.Гавриша на должность и.о. главы ГПЗК публиковать не спешат.

Источник: УНН

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