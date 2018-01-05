Ревизор-инспектор ГФС в Харьковской области задержан на взятке 250 тыс. грн

Сотрудники отдела спецполиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области совместно с сотрудниками областного управления СБУ задержали главного ревизора-инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в Харьковской области за получение взятки.

Как сообщил отдел коммуникаций облуправления Нацполиции, чиновник требовал и получил 250 тыс. грн за уменьшение размера начисления штрафных санкций по результатам плановой проверки одного из предприятий. В ходе оперативных мероприятий правоохранители изъяли у злоумышленника денежные средства.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст.368 (принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы. В настоящее время злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - говорится в сообщении.