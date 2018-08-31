Революционные градостроительные нормы заморозили - Минрегион говорит о рейдерской атаке

Ограничение этажности, садики в домах и парковки за пределами дворов под угрозой

Киевский окружной админсуд своим решением приостановил введение в действие приказа Минрегиона, которым в Украине запускались новые градостроительные нормы (ГСН). Об этом на своей странице в Facebook написал министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

Такое решение суд принял, рассмотрев исковое заявление компании "Старонаводницкий парк", которая пожаловалась, что вступление в силу новых ГСН сулит ей солидные убытки - в настоящий момент компания заканчивает разработку проектной документации для возведения неких строительных объектов.

По новым правилам, полагает истец, почти готовую документацию придется значительно изменить. Более того, Минрегион, запуская реформу, не предусмотрел никаких переходных положений. Что делать тем застройщикам, которые сейчас финализируют подготовку проектов - неясно. Суд претензии компании признал справедливыми и приостановил введение в действие новых ГСН.

Речь идет о нашумевших нормах, которые на протяжение последнего года активно обсуждали в обществе - снижение этажности и плотности застройки, вынос парковок за дворовую территорию, установка лифтов в паркингах, разрешение встраивать детские сады в многоэтажные здания, отказ от мусоропроводов и т.д.

Сами чиновники уверены, что решение суда, заседание которого провели по упрощенной процедуре и в закрытом режиме, ни что иное, как рейдерская атака. И пообещали оспорить скандальное решение.

Мотивы судебной атаки на нас - отсрочить вступление в действие нового ДБН, отсрочить введение европейских норм безопасного и комфортной жизни! Суд применил упрощенное производство, проведя заседание в закрытом режиме, что не позволило отстоять позицию Минрегиона, разработчиков ДБН и общественности. Поэтому команда Минрегиона будет отстаивать свою позицию всеми законными методами, в судах вместе с людьми", - заявил Геннадий Зубко.