РФ дала разрешение неизвестной компании на освоение шельфа в Крыму

Неизвестная в области частная компания "Новые проекты" получила российскую лицензию на разведку и добычу нефти и газа на шельфе Крыма. Об этом пишет "Коммерсант".

Как отмечается, основным владельцем компании, по официальным данным, является предприниматель Антон Дорноступ, близкий к семье экс-главы "Роснедр" Валерия Пака, хотя источника связывают "Новые проекты" с украинским бизнесменом Сергеем Курченко.

Издание выяснило, что на шельфе Крыма может появиться новый игрок.

ООО "Новые проекты" в конце прошлого года сообщил "Роснедра", что в 2017 году планирует составить план поисково-разведочных работ на участке "Глубокая", письмо ведомству направил директор компании Антон Дорноступ, сказал источник.

Как указано на pravo.gov.ru, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев еще в июне 2016 распорядился выдать ООО лицензию на этот участок на 30 лет. По данным издания, в течение восьми лет компания должна пробурить поисковую скважину.

"Новые проекты" владели лицензией на участок "Глубокая" с 2012 года, но тогда это было украинское юрлицо.

Ресурсы "Глубокой" по C3, поставленные на баланс в 2011 году, - 8,3 млн тонн нефти и 1,4 млрд кубометров газа. Об этой лицензии могла знать "Роснефть", чей шельфовый участок "Туапсинский прогиб", полученный в 2003 году, пересекался с территорией "Глубокой", описанной в украинской лицензии.

После того как "Новые проекты" получили российскую лицензию, площадь "Глубокой" сократилась до 338 кв. км. Но источники издания в отрасли не слышали о "Новых проектах".

Сначала владельцем ООО была "Фосизонс Трейд" (Киев), но в декабре 2015 года "Новые проекты" были проданы бывшему заместителю председателя Ялты Виталию Мостовому (умер летом 2016 года).

По данным "Картотеки", с мая 2016 года 99% "Новых проектов" владеет АО "Главнефтесервис" (принадлежит Антону Дорноступу), еще 1% у Олега Кочагова (сейчас возглавляет АО "Полюс Логистика", структуру "Полюса" Саида Керимова).

Дорноступ также гендиректор ООО "Русвелл", зарегистрированного сейчас в Москве по одному адресу с "Новыми проектами". "Русвеллом" через АО "Инвестиционная нефте-сервисная компания" владеет Петр Пак, сын экс-главы "Роснедр" Валерия Пака. Тот же адрес в ОГК "Групп" (занимается разведкой твердых полезных ископаемых), гендиректором которой является другой сын экс- чиновника Анатолий Пак.

Два собеседника издания в правительстве утверждают, что бенефициаром "Новых проектов" является украинский бизнесмен Сергей Курченко, который проживает в Москве.

Как отмечает издание, появление частной компании на шельфе - неожиданность, здесь по закону разрешено работать только госкомпаниям, исключение - "старые" лицензии, выданные до мая 2008 года.

По материалам Экономическая правда

Энергополитика. Нефть и Газ

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