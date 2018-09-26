РФ, ЕК и Украина на техпереговорах обсуждают прогнозы спроса на газ в ЕС

Россия, Еврокомиссия и Украина на технических переговорах по газу в Брюсселе обсудили разные прогнозы спроса на газ в Евросоюзе, включая оценки ЕК, рассказал замминистра энергетики РФ Анатолий Яновский.

По его словам, далее стороны обсудят прогнозы украинской стороны.

Отвечая на вопрос, как прошла первая часть переговоров, замминистра сказал: "Очень интересно. Выступало большое количество разных представителей от тех или иных организаций, которые занимаются прогнозированием в сфере спроса и потребления газа на территории стран Евросоюза. Каждая из организаций выступала со своей презентацией".

Яновский уточнил, что презентации делали именно "не страны, а организации". Среди них была ассоциация Eurogas, Еврокомиссия, а с российской стороны - центр "Сколково", сказал он.

Яновский отметил, что прогнозы отличались друг от друга. "Потому что разные гипотезы - разные взгляды", - сказал он.

Переговоры продолжатся во второй половине дня, уточнил замминистра. "Еще украинские коллеги не успели нам рассказать свое представление, поэтому во второй части они расскажут", - сообщил он.

По словам Яновского, второго дня технических переговоров не предполагается.

Вести Экономикаhttp://www.vestifinance.ru/articles/107543