РФ не будет участвовать в трехсторонних переговорах по газовому вопросу

Трехсторонние переговоры по газовому вопросу между Украиной, Россией и Еврокомиссией не планируются, поскольку это дело компаний. Об этом заявил министр энергетики РФ Александр Новак, сообщает ПРАЙМ.

"Трехсторонних переговоров не планируется, потому что все судебные разбирательства идут на основе контрактов и взаимоотношений между коммерческими организациями, то есть между "Газпромом" и "Нафтогазом". Все эти вопросы должны урегулироваться между этими компаниями", - сказал министр.

Новак считает, что решение арбитража Стокгольма говорит о том, что надо скорее реализовать альтернативные проекты поставок газа из РФ в Европу.

"Очень важно, на мой взгляд, что такое решение суда подтверждает необходимость скорейшей реализации проектов по развитию инфраструктуры, по развитию альтернативных газопроводов, в том числе "Турецкий поток", "Северный поток-2" для того, чтобы снизить риски транзитные, для того, чтобы обеспечить конкуренцию по поставкам газа по себестоимости для конечных потребителей", - сказал министр.

Он отметил, что транзит газа из России в Европу через Украину идет по графику.

"Сегодня газ европейским потребителям поставляется в полном объеме и в соответствии с заявками, более того, даже уже несколько рекордов было поставлено по суточным поставкам газа в условиях холодной зимы", - сказал Новак.

Как сообщалось ранее, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" относительно компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. "Нафтогаз" добился компенсации в размере $ 4,63 млрд. По результатам двух арбитражных разбирательств в Стокгольме "Газпром" должен заплатить "Нафтогазу" $ 2,56 млрд.

"Газпром" получил, но вернул предоплату "Нафтогаза" за газ. Таким образом, "Газпром" отказался с 1 марта поставлять газ "Нафтогазу", что является нарушением решения Стокгольмского арбитража. Также российский газовый монополист продолжает нарушать условия договора о транзите газа через Украину.

По материалам: Прайм