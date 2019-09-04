РФ планирует в ближайшее время обсудить с Украиной и ЕС дату переговоров по газу

Представители министерства энергетики РФ на следующей неделе обсудят с Украиной и Еврокомиссией дату и место проведения трехсторонних переговоров по транзиту газа. Об этом сообщил глава минэнерго РФ Александр Новак, передаёт УНН со ссылкой на ТАСС.

"Мы в ближайшее время с нашими коллегами обсудим дату проведения такой встречи. Мы подтверждаем готовность провести трехсторонние консультации. По возвращении из командировки из Владивостока мы с нашими коллегами свяжемся и состыкуем время", - сказал Новак.

Он также напомнил о ранее достигнутой договоренности провести встречу в сентябре.

"Мы предварительно до этого договаривались о том, что такая встреча будет в сентябре. Сейчас должны конкретно договориться по дате, чтобы она удовлетворяла все три стороны, и о месте встречи", - заключил Новак.

Напомним, накануне вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович провел телефонный разговор с новым министром энергетики и экологии Украины Алексеем Оржелем. По словам Шефчовича, речь шла об анбандлинге "Нафтогаза" и трехсторонних газовых переговорах.