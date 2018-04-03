РФ пригрозила украинским пограничникам военными кораблями

Командование Черноморского флота России рассматривает вопрос постоянного присутствия в Азовском море после инцидента с задержанием украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на источники в силовых структурах.

Возможное решение связано с арестом и транспортировкой 25 марта в Бердянск рыболовецкого судна "Норд".

По словам собеседника агентства, Черноморский флот РФ, включая морскую авиацию, в случае получения приказа займется обеспечением безопасности судоходства за счет постоянного присутствия в северо-восточной части Черного моря и в зоне Азовского бассейна.

В Госпогранслужбе Украины обвинения российской стороны называют давлением на ведомство и объясняют, что судно задержано в рамках закона, так как вышло из официально закрытого украинскими властями порта Керчь.

Кроме того, капитану судна Владимиру Горбине объявлено подозрение в нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее.

Напомним, что Госавиаслужба Украины, начиная с 2015 года, наложила 5,44 млрд гривен штрафов на более чем 40 российских авиакомпаний, которые нарушили украинское воздушное пространство, в частности, летая в аннексированный Крым.

Ранее UBR.UA сообщал, что украинский Крым был аннексирован Российской Федерацией под надуманным предлогом "защиты русскоязычного населения" после полулегального референдума под дулами российского вооружения. Результаты этого "волеизъявления" не признало ни одно ведущее государство мира, и ни одна международная организация, включая ООН.