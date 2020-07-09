Єрмак обговорив зі Світовим банком 350 млн дол. позики на відновлення економіки

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з віце-президентом Світового банку у справах регіону Європи та Центральної Азії Анною Б'єрде. Сторони обговорили надання Україні позики, земельну реформу, а також реформу корпоративного управління. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ОП.

"Сторони обговорили надання Україні 350 мільйонів доларів США в межах "Першої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення" (ППР). Цей кредит буде спрямований на підтримку реформ, які є критично важливими для економічного відновлення, та має допомогти Україні пом'якшити наслідки пандемії COVID-19", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що Єрмак та Б'єрде обговорили прогрес земельної реформи в Україні, а також реформу корпоративного управління.

Окремо співрозмовники зупинилися на заходах, необхідних для забезпечення макроекономічної стабільності.

Нагадаємо, що Рада виконавчих директорів Світового банку 26 червня ухвалила рішення про надання Україні 350 мільйонів доларів США в рамках ППР на підтримку реформ, які є критично важливими для економічного відновлення.