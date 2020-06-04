Роботу Приват24 відновили після збою

"ПриватБанк" відновив штатну роботу мобільного "Приват24", веб-версії та контакт-центру банку. Ці сервіси були тимчасово недоступними через аварійну ситуацію мережевого обладнання зранку 4 червеня.

Про це повідомляє прес-служба банку.

Як зазначається в повідомленні, процесинг "ПриватБанку", мережа банкоматів, терміналів самообслуговування та оплата картками у торговельній мережі та інтернеті працює у штатному режимі.

Нагадаємо, зранку 4 червеня, у роботі програми Приватбанку "Приват24" стався збій.

При спробі увійти в додаток система видавала помилку, а контакт-центр був недоступний для дзвінків.

Зазначимо, збої в роботі програми "Приват24" трапляються регулярно. Як правило, технічні служби ліквідують проблеми протягом кількох годин. При цьому часто збій стосується не тільки оплати в інтернеті, але і роботи банкоматів і POS-терміналів.