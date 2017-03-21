Roshen продает кондитерскую фабрику в Мариуполе

Акционеры Мариупольской кондитерской фабрики "Рошен" в Донецкой области, входящей в состав корпорации Roshen, приняли решение о продаже имущества предприятия, в том числе комплекса самой фабрики и земельного участка. Об этом сообщила пресс-служба Roshen, передают "Українські Новини".

В корпорации отметили, что решение уже принято и акционеры утвердили продажу данного имущества.

Другие подробности не уточняются.

Кондитерская корпорация Roshen сообщила о прекращении деятельности Мариупольской кондитерской фабрики еще 21 апреля 2015 года. Тогда на общем собрании акционеров было единогласно принято решение о прекращении ее деятельности путем ликвидации.

Производственная деятельность предприятия была прекращена с февраля 2014 года.