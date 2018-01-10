"Роснефть" продала сеть своих автозаправок в Украине

"Роснефть" в декабре продала компании, которые являются собственниками автозаправочных станций в Украине.

"Роснефть" в декабре продала Rosneft Management Company Ltd. и Fargrade Ltd. , которые являются собственниками автозаправочных станций в Украине, сообщает Прайм со ссылкой на документы российской компании.

"Согласно документам, из списка аффилированных лиц "Роснефти" в связи с продажей были исключены Rosneft Management Company Limited и Fargrade Limited. Дата наступления изменений - 20 декабря 2017 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Rosneft Management Company Ltd. вместе с Fargrade Ltd. являются собственниками ООО "Восток" (Киев), которое владеет сетью АЗС в Украине. Сеть АЗС насчитывает около 150 объектов, работающих под торговыми марками Formula, ТНК, "Золотой гепард", "Смайл".

В декабре 2016 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) дал разрешение швейцарской компании Glusco Energy S.A. на покупку сети автозаправочных станций "Роснефти" в Украине. Glusco разрешили приобрести акции компании Rosneft Management Company Limited (Никосия, Кипр). Приобретаемая доля "обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе управления компании". Аналогичное разрешение было предоставлено Glusco Energy в отношении компании Fargrade Limited, также зарегистрированной на Кипре.