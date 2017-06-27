"Роснефть" сообщает о "мощной хакерской атаке" на свои серверы. Об этом сообщается в твиттере компании.

"На серверы компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами... По факту кибератаки компания обратилась в правоохранительные органы", - говорится в сообщении.

В то же время издание "Ведомости" со ссылкой на собственные источники сообщает, что 27 июня все компьютеры НПЗ "Башнефти", "Башнефть-Добычи" и управления "Башнефти" (входят в "Роснефть") одновременно перезагрузились, после чего на экране появилось сообщение о выкупе вируса WannaCry.

Как известно, в Украине сегодня, 27 июня, неизвестный вирус поразил сети целого ряда крупных компаний, в том числе крупных государственных. Как удалось выяснить 112.ua, вирус называется mbr locker 256. Это один из вирусов-вымогателей.

Атака началась практически одновременно, около 11:30 утра. Вирус распространяется очень быстро. Проявляется в отказе работы компьютеров на платформе Windows. Перегружается и зашифровывается.

Как сообщил 112.ua источник, знакомый с ситуацией, такой масштаб поражения связан с несвоевременным обновлением антивирусных баз и неправильно настроенной политикой безопасности на почтовых серверах.