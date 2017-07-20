России будет очень сложно запустить турбины Siemens в Крыму - Reuters.

В России набирают специалистов, способных запустить в оккупированном Крыму турбины Siemens без участия компании-производителя

России будет крайне сложно запустить и обслуживать турбины Siemens, доставленные на строящиеся ТЭС в оккупированном Крыму в обход международных санкций. Об этом пишет Reuters.

"Ни одна российская компания ранее не запускала и не обслуживала турбины Siemens без помощи производителя", - сообщает информагентство.

Если Россия найдет способ запустить турбины без инженеров Siemens или их партнеров, это может привести к техническим, кадровым и юридическим проблемам, заявили Reuters свыше десяти экспертов в электроэнергетической и энергомашиностроительной отраслях России и Белоруссии.

"Без Siemens это будет очень сложно сделать", - сказал источник в отрасли.

При этом большинство опрошенных экспертов заявили, что, несмотря на отсутствие такого опыта, эта задача выполнима.

В ответ на вопрос о том, могут ли турбины быть установлены и запущены без участия Siemens, представитель немецкой компании сказал, что он не хотел бы "спекулировать" на этой теме. Министерство энергетики РФ не ответило на запрос агентства.

Несколько источников в отрасли сказали, что у российской компании РОТЕК есть опыт обслуживания турбин Siemens. Компания входит в Группу Ренова, которую контролирует российский миллиардер Виктор Вексельберг. Компания вместе со своими партнерами обслуживает в том числе 13 газовых турбин Siemens модели, аналогичной той, которая была поставлена в Крым, но компания отказалась от комментариев на эту тему.

"Любая российская компания, которая согласится запускать турбины в Крыму, может столкнуться с очень высоким риском санкций, под которые могут попасть в первую очередь их бизнесы в Европе и США", - заявил партнер российского офиса юридической компании Dentons Артем Жаворонков. При этом у Ренова есть активы в Евросоюзе и США, у Газпрома - в Европе.

Источник, близкий к проекту строительства ТЭС в Крыму, сказал, что набор специалистов, имеющих опыт запуска турбин Siemens, уже идет.

В России на различных станциях установлено 18 турбин этой же модели, поэтому в стране уже есть специалисты, которые как минимум знакомы с процессом их запуска.

Ввод турбин без участия Siemens лишает их гарантийного обслуживания, которое европейские производители обычно выдают на срок более года. В случае, если случится поломка, без изготовителя оборудование сложно будет отремонтировать.

"Если ставить без Siemens - гарантии, конечно, не будет. В этом случае сложно будет найти детали и найти организацию, которая сможет заменить и заново запустить", - сказал один из специалистов в отрасли.

Модель, которая используется в Крыму - SGT5-2000E - не относится к новейшему поколению, но все же очень сложна. Она управляется с помощью автоматической системы управления, которая использует программное обеспечение Siemens. Кроме того, в ее составе есть высокотехнологичные компоненты, например, газовые лопатки, приводящие турбину в движение, которые ранее Россия покупала у Siemens или его партнеров. Их нужно менять каждые три-четыре года, а в России производства лопаток для турбин большой мощности нет, подтвердили несколько экспертов в отрасли.

Источники говорят, что Россия может решить эту проблему, например, купив запчасти в Китае, попытавшись наладить производство в России или закупив их через посреднические компании.

17 марта 2017 г. агентство Reuters сообщило, что немецкий концерн Siemens поставил в РФ четыре турбины якобы для строительства электростанции на Таманском полуострове.

6 июля агентство со ссылкой на собственные источники сообщило, что Россия поставила газовые турбины производства немецкого концерна Siemens в Крым. 9 июля - что компания, совладельцем которой является Siemens, нанята для помощи в установке газовых турбин в Крыму.

На Крым распространяются санкции Евросоюза, запрещающие европейским компаниям поставку на полуостров энергетических технологий.

Siemens утверждает, что турбины были изготовлены компанией Siemens Gas Turbine Technologies, которая находится в Санкт-Петербурге. 65% этой компании принадлежит Siemens и использует технологию Siemens.

Государственная компания Технопромэкспорт, строящая станции в Крыму, сообщила, что купила турбины на вторичном рынке, не раскрыв ни продавца, ни производителя.

7 июля в Siemens заявили, что компания создаст рабочую группу, которая проверит информацию о возможной поставке своих газовых турбин в аннексированный Россией Крым.

10 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что турбины, которые устанавливают для теплоэлектростанций на территории Крыма, произведены в РФ.

В тот же день в Siemens заявили, что инициируют уголовное преследование лиц, ответственных за нарушение санкций.