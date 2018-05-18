Российская экономика утонет после введения новых санкций США - Morgan Stanley

Аналитики американского банковского холдинга Morgan Stanley предупреждают, что ужесточение санкций США против системообразующих государственных компаний РФ приведет к рецессии в этой стране. Об этом сообщает РБК.

Аналитики убеждены, что ужесточение американских санкций крайне негативно повлияет на экономику России. В частности, ВВП России снизится на 0,5% в текущем 2018 году. Эффект от новых ограничительных мер не нивелируют даже рост мировых цен на нефть выше $70 за баррель.

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Такой сценарий будет возможен в случае ужесточения санкций в отношении ряда российских государственных компаний.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп готовится ввести новые санкции в отношении Российской Федерации. В рамках санкций будут заблокированы или запрещены транзакции, связаны с американскими активами вышеуказанных лиц, в том числе высокопоставленных политиков российского правительства. Более того, им будет запрещен въезд на территорию США. На усмотрение Трампа могут быть введены и другие ограничительные меры. Между тем причиной для такого решения стало нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.