Российская гречка "оккупировала" украинский рынок

Отечественные производители теряют рентабельность и, как следствие, экономическую мотивацию в дальнейшем выращивать эту культуру

Аграрии призывают власти принять меры для сохранения собственного производства гречки и защиты украинских производителей от ввоза некачественной и дешевой российской гречки.

"Из-за того, что страна-агрессор умышленно продает некачественную гречку на украинском рынке по заниженным ценам, отечественные производители теряют рентабельность и, как следствие, экономическую мотивацию в дальнейшем выращивать эту культуру", - цитирует главу Всеукраинской аграрной рады Андрея Дикуна "Укринформ".

Уже в 2018 году из-за интервенции некачественной крупы из России площади под посевами гречихи в Украине сократились почти вдвое (до 108 тыс. га с 189 тыс. га в 2017 году). В следующем году аграрии прогнозируют еще большее сокращение посевных площадей - до 40-50 тыс. га.

Общий объем импорта гречневой крупы из России, включая "теневые" поставки, составляет не менее 50 тыс. тонн. Однако, отечественные заводы в прошлом году произвели всего 55 тыс. тонн крупы. Таким образом, доля российской крупы на украинском рынке уже достигла около 45-50%. В итоге, закупочные цены на этот продукт снизились до 6-8 тыс. грн за тонну. При том, что еще в 2017 году цены достигали около 10-12 тыс. грн за тонн.

Посевы гречки в Украине в 2019 году могут сократиться в 4-5 раз из-за интервенции некачественной гречневой крупы из России. Россия намеренно продает свою некачественную гречку на украинском рынке по демпинговым ценам, меньше себестоимости качественной украинской крупы. Поэтому отечественные производители вынуждены снижать цены в ответ, тем самым сокращая собственную рентабельность.

Таким образом, интервенция российской крупы на украинский рынок уничтожает экономическую мотивацию у отечественных аграриев в дальнейшем выращивать эту культуру. Ряд аграриев уже заявили о том, что будут сокращать посевные площади под этой культурой, или вовсе откажутся от ее выращивания.

Поэтому вместо того, чтобы выращивать собственный продукт, Украина в будущем рискует превратиться в импортера некачественной гречки из страны- агрессора, планомерно увеличивает объем своей продукции на украинском рынке.

