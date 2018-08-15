Российские олигархи всего за сутки потеряли $3 млрд

После сообщения о возможном увеличении налоговой нагрузки на металлургический и другие секторы российского бизнеса, 11 владельцев российских компаний всего за сутки потеряли более $3 млрд.

Наибольшие потери понес председатель совета директоров Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин ($832 млн, 4% состояния), - сообщает Deutsche Welle.

Примерно по $445 млн потеряли Виктор Рашников (Магнитогорский металлургический комбинат) и Алексей Мордашов ( "Северсталь"). Состояние Романа Абрамовича, который владеет 31% акций компании "Евраз", что производит сталь, руду и уголь уменьшились на $381млн.

Потери понесли также Владимир Потанин ( "Норильский никель" - $290 млн), Александр Абрамов ("Евраз", $221 млн), Леонид Михельсон ("Новатэк", $182 млн), Андрей Мельниченко (СУЭК, $143 млн) и Алишер Усманов (USM Holdings, $60 млн). Геннадий Тимченко ("Новатэк", "Сибур") и Андрей Гурьев ("Фосагро") потеряли $55 млн и $37 млн соответственно.

10 августа российские СМИ сообщили, что помощник президента РФ Андрей Белоусов предложил изъять у 14 крупных российских компаний из металлургического, горнодобывающего, химического и нефтехимического секторов 500 млрд рублей для финансирования "майских указов" российского президента Владимира Путина, в которых говорится о задачах по достижению новых экономических и социальных показателей до 2024 года.

В перечне компаний, который может быть расширен, фигурируют Новолипецкий металлургический комбинат, "Северсталь", Магнитогорский металлургический комбинат, "Мечел", Металлоинвест, "Евраз", "Норильский никель", СУЭК, "Алроса", "Полюс", "Сибур".