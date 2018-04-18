Российский аналог турбин Siemens, который показывали Путину, развалился во время испытаний - Reuters

18 апреля 2018, 12:42
 Экономика Источник: Новое время (Россия)

По словам участников проекта, газотурбинный двигатель РФ восстановлению не подлежит

Прототип российской газовой турбины, которая должна была заменить импортные аналоги после введение против РФ экономических санкций за вторжение в Украину, развалился во время испытаний, передает Reuters со ссылкой на участников проекта.

"Турбина развалилась... Ее пытались восстановить до марта, но не вышло", - рассказал один из собеседников.

Как сообщается, испытания опытного образца модернизированной газотурбинной установки 110М проходили в Рыбинске, на заводе Сатурн, входящем в госкорпорацию Ростех.

При этом, по словам второго источника, турбина восстановлению не подлежит.

"Она развалилась на испытаниях. Нет турбины, все", - заявил он.

В то же время еще один участник проекта отметил, что, несмотря на это, руководство все же попытается восстановить ее к февралю следующего года.

"Но ситуация очень неприятная", - добавил собеседник.

Стоит отметить, что в апреле 2017 глава Кремля Владимир Путин лично посетил завод Сатурн, заявив, что отказ Украины от сотрудничества в сфере двигателестроения подарил РФ "новую отрасль".
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"Откровенно говоря, это пошло нам на пользу с технологической точки зрения. Нами создана новая отрасль производства. Такой компетенции раньше у России не было", - сказал он.

Напомним, в июле 2017 года Россия незаконно завезла в оккупированный Крым турбины для электростанций, произведенные немецкой компанией Siemens.

В Кремле заявили, что указанное оборудования якобы было произведено в РФ.

В свою очередь Siemens подтвердила факт незаконной поставки в Крым своих турбин, отметив при этом, что изначально они предназначались для установки на объектах в Краснодарском крае, однако Москва пошла на откровенный обман.

В связи с этим немецкая компания предложила российской стороне выкупить эти турбины, однако Россия отказалась.

 

Источник: Новое время (Россия)
 
 
 