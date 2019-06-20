Российский банк отсудил фабрику "АВК" в оккупированном Донецке

Залоговая стоимость ОАО Кондитерская фабрика "АВК Донецк" составляла 45,6 млн грн

Хозяйственный суд Донецкой области частично удовлетворил иск "Сбербанка" Российской Федерации, взыскав за долги в 56 млн долларов Кондитерскую фабрику "АВК", расположенную в оккупированном Донецке. Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на определение суда от 12 июня.

Согласно документу, взыскание фабрики должно произойти путем продажи через публичные торги, в рамках процедуры исполнительного производства.

По кредитному договору, залоговая стоимость ОАО Кондитерская фабрика "АВК Донецк" составляла 45,6 млн грн.

Отметим, что в январе 2018 года в рамках этого же кредитного договора Хозсуд Закарпатской области издал приказ о взыскании за долги "АВК" перед "Сбербанком" кондитерской фабрики "АВК" в Мукачево.

В январе текущего года Хозяйственный суд Киева возобновил производство о взыскании на предмет залога по иску банка к Кондитерской фабрики "АВК" в Луганске.

Ранее Национальный банк Украины оштрафовал украинский дочерний банк "Сбербанка России" на 94 млн 737 тыс. 499 гривен за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн.