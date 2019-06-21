Российский банк подал иск против Украины в Стокгольме

Российский государственный банк Внешэкономбанк (ВЭБ) обратился в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском против Украины. Об этом в российском кредитно-финансовом учреждении сообщили 21 июня, передает DW.

Отмечается, что причиной этому стали санкции Украины против украинской "дочки" - Проминвестбанка.

Россияне видят в санкциях Украины против их украинского дочернего предприятия нарушения украинцами положений межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций с РФ, заключенного в 1998 году.

"За последние несколько лет украинская власть нарушила все гарантии, которые сама же предоставила в инвестиционном соглашении", - заявил представитель российской банковской госкорпорации Игорь Краснов.

Поэтому ВЭБ требует компенсации потерь, причиненных санкциями Проминвестбанку.

"Начиная с 2014 года Украина демонстративно нарушает взятые на себя обязательства и систематически дискриминирует российских инвесторов. Политика украинских властей была направлена на разрушение бизнеса российских банков, в частности - Проминвестбанка", - заявил Краснов.

ВЭБ стал владельцем "Проминвестбанка" в 2008 году. Свои инвестиции в развитие украинской "дочки" россияне оценивают в 2,7 миллиарда долларов США.

Ранее сообщалось, что российский Внешэкономбанк не определился с покупателем Проминвестбанка. Хотя до этого банк получал и рассматривал четыре предложения от потенциальных покупателей своей дочерней структуры в Украине - Проминвестбанка.

До этого президент Украины Петр Порошенко утвердил санкции против функционирующих в Украине банков с российским капиталом. Санкции сроком в один год коснулись ПАО "Сбербанк", ПАО "ВиЭс Банк", ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" и ПАО "БМ Банк". По материалам: dw.com