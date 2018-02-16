Российский банк решил закрыть все отделения в Украине

Российский государственный банк ВТБ, который в Украине владеет одноименной "дочкой", решил закрыть все отделения и сократить свое присутствие на украинском рынке в ближайшие месяцы.

Об этом сообщил глава банка Андрей Костин, передают РИА Новости.

"Мы к лету фактически свернем деятельность полностью, у нас останется только один или два офиса в Киеве, - сказал он. - Мы сейчас очень жестко закрываем отделения по всей стране и рассчитываемся со всеми вкладчиками.

Напомним, Украина с 23 марта прошлого года сроком на год ввела санкции против всех пяти работающих на Украине структур российских госбанков: украинских Сбербанка и ВТБ, БМ Банка ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("внучка" Сбербанка). Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур.