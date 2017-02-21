Российский "Лукойл" продал крупнейший нефтехимзавод в Украине

Российский "Лукойл" завершил сделку продажи 100%-ной доли владения в LUKOIL Chemical B.V. (Нидерланды), которой принадлежит нефтехимический завод "Карпатнефтехим", расположенный на территории Ивано-Франковской области Украины, указано в сообщении "Лукойла".

Об этом передает "Сегодня".

Российская компания также владела в Украине Одесским НПЗ и сетью АЗС, но продала эти активы в 2013 и 2014 годах соответственно.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил Techinservice Limited (Великобритания) купить более 25% нидерландской Lukoil Chеmical, неуказанному физлицу-гражданину Украины опосредованно через Xedrian Holding Ltd (Кипр) - более 50% Lukoil Chеmical (согласно госреестру Украины, конечный бенефициарный собственник Lukoil Chеmical отсутствует).

Опосредованным собственником свыше 50% в ООО "Карпатнефтехим" через Xedrian Holding Ltd (Кипр) может стать Ильхам Мамедов, ранее возглавлявший ПИИ "Лукойл-Украина", сообщал АМКУ. Ильхам Мамедов был назначен руководителем ПИИ "Лукойл-Украина" 29 ноября 2014 года, когда НК уже объявила о продаже сети АЗС на Украине. До этого Ильхам Мамедов работал на других позициях в структурах "ЛУКОЙЛА".

Напомним, ООО "Карпатнефтехим" производит этилен, полиэтилен, винилхлорид, каустическую соду, хлор и суспензионный ПВХ. Завод был остановлен в сентябре 2012 года в связи с неблагоприятной ситуацией на рынке нефтехимической продукции, и до сих пор не запущен (за исключением недолговременного возобновления работы производства ПВХ).