Российский олигарх Фукс получил больше украинских недр

Спецразрешения получило ООО "Ист Юроуп Петролеум"

Государственная служба геологии и недр без конкурса увеличила лицензионные участки для компании "Ист Юроуп Петролеум" российского бизнесмена Павла Фукса. Об этом говорится в проекте повестки дня заседания Комиссии по вопросам недропользования Государственной службы геологии и недр.

Сообщается, что 30 августа Комиссия приняла около десяти решений, в том числе предоставила специальные разрешения на пользование недрами ряду компаний. Документ также свидетельствует о том, что "специальные разрешения на пользование недрами в соответствии с подпунктом второго пункта 8 Порядка получило ООО "Ист Юроуп Петролеум".

Так, компания Павла Фукса получила разрешение на расширение до 50% ранее предоставленных ему в пользование участков недр. Процедура расширения участков конкурса не предусматривает. Разрешение было предоставлено на расширение следующих объектов: Клюшниковская, Боярско-Чапаевская, Дружининская, Майоровская, Южно-Свистунковская площади (все - Полтавская область).

Ранее стало известно, что всю выручку киевского метрополитена перечислят на счета компании олигарха Фукса. С метрополитена должно быть изъято 1,83 млрд грн долга в пользу ООО "Укррослизинг".