Российский рубль вошел в ранг самых неустойчивых валют мира

Более неустойчивый только мексиканский песо.

Российский рубль на фоне пандемии коронавируса и срыва сделки ОПЕК поднялся на второе место в рейтинге самых волатильных валют мира по отношению к доллару США, свидетельствуют данные Bloomberg. Его вмененная волатильность (то, как рынок оценивает будущую амплитуду колебаний валютного курса), рассчитанная из цен трехмесячных опционов, составляет 24,9%. Опережает рубль только мексиканский песо с волатильностью 26,5%.

Российская валюта становится все более нестабильной по сравнению с мировыми аналогами: еще 30 декабря 2019 года она занимала шестое место среди самых волатильных валют, 6 марта, до срыва сделки ОПЕК+, - четвертое, а во вторник, 17 марта, рубль еще находился на третьей строчке. В среду, 18 марта, на фоне обвала цен на нефть до минимумов более чем 15-летней давности доллар подорожал к рублю более чем на 5 рублей за одну торговую сессию.

Напомним, курс рубля упал ниже 80 рублей за доллар впервые с февраля 2016 года и достиг отметки 80,87 рубля, которую не смог превысить из-за ограничений по выставлению заявок на Московской бирже. Евро превысил 88 рублей. Нефть марки Brent рухнула до 25 долларов за баррель впервые с 2003 года. Индекс Мосбиржи упал на 5%, РТС - на 14%. Американские индексы S&P 500 и Dow Jones снижались на 6-7%.

Как пишут "Ведомости", сильнее всего подешевели бумаги "Аэрофлота" (12,2%), UC Rusal (11,2%), "Лукойла" (9,9%). Бумаги ритейлеров "Ленты" и X5 Retail Group прибавили 5 и 3,3%, "Полюса" - 3,2%.

Как заявил начальник отдела анализа банков и денежного рынка "Велес капитала" Юрий Кравченко, инвесторы начали реагировать на статистику по коронавирусу в России, не исключая повторения европейского сценария. Пока все антивирусные меры ведущих стран и центробанков мира рассматриваются инвесторами как проявление паники и лишь усиливают распродажи. А отсутствие на торгах Центробанка, который мог бы поднять ставку, чтобы остановить девальвацию или запустить программу поддержки рынка ОФЗ, лишь усугубило панику.

Другие эксперты отмечают, что ЦБ не имеет смысла продавать валюту, пока не будет понятно, как сильно упадут цены на нефть. Главной опасностью в этом смысле остается массовый выход нерезидентов из ОФЗ, в связи с чем ЦБ стоит предусмотреть возможность выкупа гособлигаций.

Вполне возможно, что 18 марта рынок начали покидать инвесторы, сидевшие в российских бумагах, заявила главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова, пишут росСМИ. Это может быть связано не с ожиданиями цен на нефть, а с усилением кризиса ликвидности на зарубежных рынках и необходимостью фиксировать позиции в тех активах, которые пострадали не слишком сильно.

По словам экспертов, плавное восстановление нефтяных цен возможно, если ФРС предпримет дополнительные действия, чтобы сбалансировать ликвидность, появятся позитивные результаты в борьбе с коронавирусом или ОПЕК+ примет новое решение до истечения срока предыдущего соглашения. Если новое соглашение ОПЕК+ будет заключено, то после окончания паники из-за вируса рубль может укрепиться до уровней 72-75 руб. за доллар, но если страны не договорятся, то доллар будет торговаться ближе к 80 руб.

Эксперты также отмечают, что в долгосрочной перспективе российская валюта более устойчива в сравнении с другими валютами развивающихся рынков за счет резервов и снижения зависимости экономики от глобальных финансовых связей из-за санкций. Острая фаза на рынках может продолжаться еще несколько месяцев, а финансовые власти будут сдерживать резкое ослабление национальной валюты.

После обрушения рынков и рубля в начале марта ЦБ перестал закупать валюту по бюджетному правилу и перешел к ее продаже. Объемы оказались для рынка небольшими - порядка 3,6 млрд руб. в день. 16 марта Банк России немного увеличил размер операций - до 5,5 млрд руб. Данные на 18 марта пока недоступны, но, по словам руководителя операций на валютном и денежном рынках Металлинвестбанка Сергея Романчука, продажа валюты со стороны ЦБ по косвенным признакам не была заметна. "Участники рынка не понимают, почему регулятор ничего не делает, это приводит к лишней панике, и у рынка может сложиться впечатление, что Банк России хочет, чтобы курс доллара был выше", - пояснил он.

На пятницу запланировано заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке: он должен принимать решение на фоне экстренного смягчения политики ФРС США, которая за два внеплановых заседания в марте понизила процентную ставку с 1,5-1,75 до 0-0,25%. Российские аналитики ранее считали, что российский регулятор не решится ни на снижение, ни на рост ставки, но теперь все чаще говорят о вероятности повышения.

По их словам, ЦБ может усилить интервенции, а также повысить ключевую ставку на 50-100 б.п., до 6,5-7% годовых, и заявить о готовности к дальнейшему повышению. Регулятор также мог бы начать продажу валюты не в рамках интервенций по бюджетному правилу, а для уменьшения волатильности национальной валюты. Ранее Центробанк заявлял, что вмешается в ход торгов, если увидит угрозу для финансовой стабильности: эксперты отмечают, что увеличение ключевой ставки негативно скажется на темпах роста экономики, и дополнительные продажи валюты могут быть более безопасными.

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