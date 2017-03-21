Российский ВЭБ назвал возможных покупателей украинской "дочки"

Глава российского "Внешэкономбанка" Сергей Горьков заявил, что венгерская банковская группа OTP заинтересована в приобретении их украинской "дочки" - "Проминвестбанка".

Об этом глава российского Внешэкономбанка заявил журналистам, пишет РБК.

"Есть предложения, и мы их сейчас обсуждаем. Думаю, что на следующей неделе мы можем рассказать это более понятно", - заявил Горьков.

Он подчеркнул, что решение о продаже принимает наблюдательный совет банка.

По его словам, среди возможных покупателей - венгерская банковская группа OTP. Председатель ВЭБа отметил, что ОТР "активно интересуется", при этом компания всегда "достаточно долго принимает решения".

Напомним, 16 марта Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО о применении санкций сроком на год против пяти украинских "дочек" российских банков. В частности, в черный список попали Сбербанк, ВТБ, БМ банк, Проминвестбанк и VS Bank. Этим финансовым организациям запрещено выводить средства за пределы страны.

Заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова 19 марта заявила, что все банки с российским госкапиталом ведут переговоры о продаже. По ее словам, в сложившихся условиях НБУ считает продажу лучшим способом покинуть рынок Украины.

По данным НБУ, "дочки" российских банков имеют обязательства перед физическими и юридическими лицами Украины на 36 млрд. Гривен.