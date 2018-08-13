Российский "Внешэкономбанк" отказался от намерения продать украинскую "дочку" "Проминвестбанк" - СМИ

Российский "Внешэкономбанк" отказался от намерения продать свой дочерний "Проминвестбанк" в Украине, сообщает 13 августа "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, "Внешэкономбанк" разрывает отношения с последним предполагаемым покупателем "Проминвестбанка" - украинским бизнесменом Павлом Фуксом, так как ему не удалось согласовать сделку с Национальным банком Украины.

"Коммерсантъ" отмечает, что сейчас "Проминвестбанк" сворачивает операции: перестает выдавать новые кредиты и привлекать вклады.

НБУ склоняется к закрытию "Проминвестбанка", но окончательное решение будет принято в ноябре. По словам экспертов, убытки "Внешэкономбанка" от закрытия украинского банка могут составить около 13 млрд рублей (около $194 млн).

Кроме Фукса и его партнера по предполагаемой сделке нардепа от "Воли народа" Максима Микитася, на приобретение "Промитвестбанка" претендовал также владелец группы DCH Александр Ярославский.

По информации "Коммерсанта", сейчас Ярославский в большей степени заинтересован в покупке украинского "Сбербанка", который является более крупным активом .

Активную распродажу банковских активов в Украине российские банки начали после введения украинских санкций против в марте 2017 года, подчеркивает "Коммерсантъ".

Президент Украины Петр Порошенко 6 марта ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 1 марта о санкциях против четырех банков с российским капиталом: ПАО "Сбербанк", ОАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" ("Проминвестбанк"), ОАО "ВТБ" и ОАО "БМ Банк".