Российское правительство поможет компаниям, попавшим под санкции США

После введения новых санкций близкие к Путину олигархи уже потеряли несколько миллиардов долларов. Расплачиваться будут жители России.

Российское правительство окажет поддержку компаниям, подпавшим под новые санкции США, сообщил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

"Во-первых, поддержка этим компаниям оказывается и в постоянном режиме. Мы к нашим ведущим компаниям относимся очень внимательно - это и многотысячные коллективы, очень важные рабочие места для нашей страны. Но в нынешней ситуации при ухудшении их положения будем эту поддержку оказывать", - сказал Дворкович.

Он отметил, что некоторые меры поддержки обсуждались с компаниями заранее, до ужесточения санкций.

При этом Дворкович сказал, что не знает о возможной встрече бизнесменов, подпавших под санкции США, с членами правительства. "Я не знаю об организации какой-то общей встречи, практически с каждым из них практически каждую неделю встречаюсь. Мы постоянно эти темы обсуждаем", - добавил Дворкович.

В понедельник утром падение рынка акций РФ усилилось, индексы Московской биржи и РТС потеряли более 3-4%. Лидерами падения стали бумаги "РусАла" (- 22,3%) и En+ (-14,7%), компании и их основные акционеры были включены в санкционный список США.

Пока больше всего пострадал российский олигарх Олег Дерипаска. В санкционный список попали три его компании - UC Rusal, En+ и "Базовый элемент". 9 апреля Rusal сообщил, что санкции США поставили компанию перед угрозой технического дефолта. Вслед за этим стоимость ценных бумаг UC Rusal на Гонконгкской бирже упала более чем на 50%. С момента объявления санкций капитализация этого актива Дерипаски упала более чем на 3 млрд долларов.

С аналогичным кризисом столкнулась и En+ Group. Вскоре после открытия торгов на Лондонской бирже глобальные депозитарные расписки компании упали в цене почти на четверть. Вскоре после этого биржа приняла решение о приостановке торгов ценными бумагами En+.

Напомним, 6 апреля 2018 года США ввели санкции против 36 физических лиц и компаний из "кремлевского списка". В перечень попали семь олигархов, 17 высокопоставленных чиновников , а также 12 государственных и частных компаний.

По материалам: Интерфакс, РБК