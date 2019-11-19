Россия должна продолжить транзит газа через Украину - министр иностранных дел Германии

В Министерстве иностранных дел Германии заявили, что поддерживают продление транзита российского газа через газотранспортную систему Украины после 2019 года, когда закончится действующий контракт на транзит.

Об этом сообщил министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время пресс- конференции с главой МИД Украины Вадимом Пристайко.

"Мы поддерживаем переговоры по транзиту газа через Украину. Мы считаем, что транзит следует продолжать и после 2019 года", - сообщил Маас.

Он также отметил, что накануне немецкий парламент одобрил ратификацию обновленной газовой директивы, которая предусматривает наложение на "Северный поток-2" (трубопровод, по которому Россия сможет доставлять газ в обход Украины) искусственных ограничений.

"Я хочу убрать некоторые спекуляции, которые были в последнее время. Немецкий Бундестаг принял Европейскую директиву о газе именно так, как мы это обещали", - добавил министр.

Отметим, что Германия - один из крупнейших сторонников российского морского трубопровода "Северный поток-2", который позволит России отказаться от транзита газа через Украину, который приносит по $3 млрд доходов ежегодно.

13 ноября сообщалось, что немецкий парламент со второй попытки ратифицировал обновленное законодательство ЕС, которое распространяет нормы ЕС на морские трубопроводы, в частности "Северный поток-2". Накануне к этому законопроекту пытались внести правку, которая должна была предоставить право Германии вывести "Северный поток-2" из-под действия этого закона.

Согласно газовой директивы ЕС, которая вступила в силу в мае, нормы европейского энергетического права распространяются на трубопроводы, которые подключаются к ГТС Евросоюза. Такие газопроводы должны соответствовать требованиям к газопроводам стран ЕС - в частности должны быть разделены поставщик газа и транспортировщик.

Директива затрагивает "Северный поток-2". Согласно этой директиве, транспортировать газ по этому трубопроводу должна компания, независимая от Газпрома, а 50% его пропускных возможностей должны быть зарезервированы для альтернативных поставщиков.

Предлагаемые поправки Бундестага, предоставили бы возможность освободить "Северный поток-2" от этих ограничений.

Отметим, что в случае запуска "Северного потока-2" Россия сможет полностью отказаться от транзита своего газа через Украину. Этот транзит ежегодно приносит Украине около $3 млрд доходов. 31 декабря 2019 года заканчивается действие контракта между Украиной и Россией о транзите газа. Новый контракт государства еще не заключили, а переговоры по нему, которые происходят с участием Еврокомиссии, безуспешны.

Громадське телебачення

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