Россия и дальше нуждается в украинских товарах, - МЭРТ

Украинские товары продолжают пользоваться спросом на российском рынке

Об этом сегодня в эфире "5 канала" сказала заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины Наталья Микольская, сообщает "ДС" со ссылкой на РБК.

"Страны-соседи всегда являются естественными партнерами. Если никто не рушит естественные связи, которые были межу странами, существовали долгое время, то однозначно мы видим то, что украинские товары и дальше пользуются спросом на российском рынке, и мы не можем об этом не говорить. Это свидетельствует только о том, что в прошлом году в связи с искусственными барьерами, которые были созданы для поставок украинского экспорта, в частности, поднятие пошлины или ограничения, которые вводились, российский бизнес пробовал заместить украинские товары, которые поставляла Украина", - сказал она.

По ее словам, сейчас выявилось, что даже с платой ввозной пошлины, которая применяется к этим товарам, украинские товары и дальше востребованы, и дальше конкурентны, и дальше нужны российскому рынку.