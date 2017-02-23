Россия и США — лидеры по экспорту оружия

Результаты исследований, проведенных недавно Международным исследовательским институтом мира, показали, что Россия и США по-прежнему являются крупнейшими в мире странами-экспортерами вооружения, и регионом, потребляющим приблизительно половину экспортируемого вооружения, по-прежнему является Ближний Восток.

Некоторые страны, искусственно создающие в ряде регионов «условия для войн и конфликтов», преследуют цели по продаже в подобные регионы вооружения. Некоторые же пытаются только извлекать выгоду из созданной кем-то другим обстановки перманентных войн, и также преследуя те же самые цели, прибегают к коммерции. И по сути, крупные производители вооружения, лоббируя свои интересы в правительстве и политических кругах той или иной страны, сами играют немалую роль в формировании тех условий, которые будут благоприятными для увеличения объемов продаж оружия в регионы, охваченные постоянными войнами и конфликтами.

Одним из механизмов, к которому прибегают силы, лоббирующие производство вооружения, по крайней мере, в регионе Западной Азии, является «иранофобия», когда, «играя» на ней, среди арабских монархий Персидского залива искусственно распространяются подобные страхи, и, таким образом, из казны всех этих мелких, но очень богатых государств за рубеж выводятся миллиарды долларов, которые затем тратятся этими карликовыми государствами на покупку вооружений. Однако, как всегда, свою «особую» роль в этих процессах играют Соединенные Штаты, которые, в соответствии с самыми новейшими статистическими данными, являются одними из крупнейших «продавцов»-экспортеров вооружения.

Согласно сообщениям информагентства TASNIM, ссылающегося, в свою очередь, на данные агентства «Sputnik», Институт мира накануне сообщил о том, что за прошедшие 5 лет Россия и США прочно удерживали позиции лидеров в мировом экспорте вооружения, и 56% от объема общемирового экспорта принадлежал именно им. Согласно тем же сообщениям, Америка в течение 5 последних лет была мировым лидером в данной области и контролировала одну треть общемирового рынка вооружений. Объемы экспорта вооружений из США в данный период выросли более чем на 21% в сравнении с периодом 2007-2011 гг. И приблизительно половина всего американского экспорта вооружения приходится на регион Ближнего Востока.

В упомянутом докладе, подготовленном Институтом мира, также говорится: «США предлагает поставлять все основные виды вооружения приблизительно в 100 государств мира. Львиную долю в общем объеме экспорта американского вооружения составляют боевые самолеты-истребители, оснащенные крылатыми ракетами и другими управляемыми боеприпасами, а также системы противоракетной обороны самых последних поколений». Россия, в свою очередь, идет в данном списке экспортеров — лидеров по экспорту вооружений на втором месте, и доля этой страны на мировом рынке вооружений уже достигла 23%. Индия, Вьетнам, КНР и Алжир — это страны, являющиеся главными покупателями российского вооружения. Именно эти 4 страны составляют более 70% от общего объема экспорта российского оружия.

Также, согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI), Индия, ОАЭ и Саудовская Аравия возглавили список стран мира, которые импортируют вооружение и военной технику. В период с 2012 по 2016 гг. Индия занимала 13% всего объема общемирового импорта вооружения. А вслед за ней, свои позиции в данном списке занимают Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Алжир.