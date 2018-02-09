Россия и Украина: больше похожи, чем хотят это признать (bne IntelliNews, Великобритания)

Сегодня как россияне, так и украинцы подчеркивают, насколько сильно они отличаются друг от друга. Россияне считают, что преуспели в экономике, а украинцы дорожат своей свободой. Тем не менее, работая в обеих странах на протяжении последних трех десятилетий, я могу прийти к заключению, что у России и Украины больше экономических сходств, чем различий. И их главной проблемой сегодня является отсутствие реальных имущественных прав.

В их постсоветской экономической истории наибольшее различие между странами заключается в том, что Россия прошла через серьезную рыночную реформу 1991 — 1994 годов, которую возглавил и провел Егор Гайдар. Благодаря его героическим реформаторским усилиям Россия в 1993 году избежала той пропасти, в которую рухнула Украина с ее гиперинфляцией 10 тысяч 200%. В то время как ситуация в России была плохой, на Украине она была еще хуже. И это политическое различие заложило основу для того, чтобы на сегодняшний день ВВП России на душу населения (по нынешним обменным курсам) был в три раза выше, чем на Украине.

Впоследствии экономическая политика в обеих странах проводилась в одной плоскости. И эта весьма посредственная политика во второй половине 1990-х годов привела к падению экономики и финансовой катастрофе 1998 года в обеих странах. Этот кризис заставил Россию с 1999 по 2002 годы проводить существенные реформы, создавая прочную макроэкономическую систему. Украинская экономика также была реформирована, но в меньшем объеме. С 2000 по 2007 годы страны наслаждались сырьевым бумом, что привело к росту российской экономики на 7% и украинской на 7.5%. Тогда казалось, что весь регион наконец-то нашел свой путь к экономическому развитию.

Но глобальный финансовый кризис показал, что это не так. В России ВВП упал на 8%. Это больше, чем в любой другой стране G20. На Украине, где экономика была перегрета еще больше, ВВП упал на 15%. С тех пор две экономики показывали одинаково застойные результаты, хотя в 2014 году ВВП Украины снизился еще на 17% из-за военной агрессии России.

С 2015 по 2017 годы Украина реализовала впечатляющие экономические реформы, способные обеспечить ее макроэкономическую стабильность в будущем. Эти реформы во многом похожи на те, что провела Россия в 1999 — 2002 годах.

Основная проблема Украины и России, как и в целом, стран Советского Союза, заключается в том, что в этих государствах нет реальных прав на частную собственность. Все состоятельные люди — будь то сторонники или противники правительства — понимают, что в их стране их денежные средства — не в безопасности. Поэтому они выводят свои деньги за границу.

Россияне и украинцы накопили на зарубежных счетах огромные состояния, — вероятно, 1 триллион долларов и 140 миллиардов долларов, соответственно. С 1990 года за границу в виде капиталов выводилось примерно 5% ВВП каждый год.

Потенциальные иностранные инвесторы — не дураки. Они видят, что местные жители не заинтересованы инвестировать в свою страну, а только выводят из нее деньги. Так почему иностранцы должны быть настолько глупыми, чтобы инвестировать в такие страны? За последние несколько лет в Россию и Украину поступило прямых иностранных инвестиций в размере около 1% ВВП. Тогда как при нормальных экономических условиях они должны были бы составлять 4 — 5% ВВП.

Это означает, что у России и Украины ничтожный инвестиционный коэффициент в 18 — 20% ВВП. Тогда как у стран с относительно низким уровнем экономического развития должен быть этот показатель в 25-30% ВВП, чтобы экономика могла прирастать с нормальной скоростью — 6 — 8% в год.

Россия и Украина уже не могут вернуться в счастливые 2000-2007 годы. Сырьевой бум закончился и вряд ли скоро вернется. Но гораздо хуже другое — корпоративное рейдерство, которое проводится с незаконным использованием правоохранительных органов и судов, настолько масштабно, что это отпугнуло как местных, так и иностранных инвесторов.

Из-за своей хаотичной коррупции Украина так и не создала реальный фондовый рынок. Несколько достойных украинских аграрных компаний торгуются лишь на Варшавской фондовой бирже. В Москве после 2008 года фондовые биржи обрушились, в результате чего российские фондовые индексы сейчас вдвое ниже, чем в других странах с развивающейся экономикой. Потому что все знают, что в России крупные компании реально могут быть проданы только путинским приспешникам или же напрямую государству, которые и устанавливают цены.

Тем не менее, богатые правящие элиты не заинтересованы в защите прав собственности. Их внимание сосредоточено на поддержании своей монопольной ренты. Им не нужна частная собственность в их стране, поскольку она у них есть за границей. Поэтому им абсолютно все равно, соблюдаются ли права собственников и есть в стране справедливые суды.

Если бы лидеры России и Украины действительно хотели, чтобы их страны развивались, они сосредоточились бы на реформировании правоохранительных органов и судов. Но вместо этого они озабочены лишь получением своей прибыли. А это значит, что обе страны обречены на минимальный экономический рост в будущем, независимо от того, какими будут цены на сырье.

Андерс Ослунд