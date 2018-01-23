Россия может подвинуть Украину со второго места в мире по объемам экспорта зерна

Лидерство удерживают США и опережают ближайших конкурентов в два раза

В текущем сезоне Россия может впервые выйти на второе место в мире по объемам экспорта зерна, оттеснив на третье место Украину. Об этом пишет издание Коммерсантъ, со ссылкой на "Совэкон".

Общий объем поставок с России оценивается в 44-48 млн т. Добиться такого результата стране позволят рекордный урожай, хорошая погода и низкие внутренние цены, передает elevatorist.

Согласно январскому прогнозу Международного совета по зерну (МСЗ), в этом сезоне Россия впервые выйдет на второе место в мире по экспорту зерна, сообщил "Совэкон". Украина, таким образом, переместится на третье место. МСЗ повысил прогноз экспорта зерна (без учета зернобобовых и продуктов переработки) из РФ в текущем сезоне на 1,7 млн т, до 43,9 млн т, в то же время для Украины прогноз снижен на 1,5 млн т, до 41 млн т.

Лидером рейтинга остаются США, которые могут экспортировать в этом сезоне 80,3 млн т зерна, включая 47,7 млн т кукурузы.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, дальнейшие темпы экспорта российского зерна будут зависеть, в частности, от слаженной работы инфраструктуры, динамики курса рубля и перспектив нового урожая.

Напомним, что по итогам прошлого сезона Россия занимала четвертое место в списке мировых экспортеров зерна после США, Украины и Аргентины.