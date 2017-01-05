Россия может создать новый газовый кризис - Коболев

Глава Нафтогаза считает, что Миллер и Путин специально пугают европейские страны проблемами с транзитом газа по территории Украины

Председатель правления НАК Нафтогаз Украины Андрей Коболев, считает, что отношения с российским ПАО Газпром могут резко обостриться в 2017 г. Об этом он заявил в эфире 5 канала.

"В отношениях с Газпромом - все возможно", - заявил Коболев, комментируя возможное развитие отношений с российским газовым монополистом.

"Миллер (глава правления Газпрома, - ред.) и Путин пугают европейских коллег, что может быть незаконный отбор газа (со стороны Украины, - ред.), который они никогда не доказали и не смогут доказать, так как его не было", - заявил глава Нафтогаза.

Коболев напомнил, что Газпром отказался подписать дополнения к газовым соглашениям, которые бы отменили формулу "бери или плати" и требовали бы 100% предоплаты с украинской стороны за покупку российского газа. В то же время в Газпроме заявляют, что у Украины не хватит собственных запасов топлива, и она может начать его несанкционированный отбор из объемов транзита.

"Кризис бьет не только по Украине, но и по России. Он бьет по имиджу. [...] Я уверен, что, несмотря на тяжелую политическую ситуацию и военные действия, кто-то в России может не остановиться и создать новый искусственный кризис", - сказал он.

Он также заверил, что Украина готова и к такому развитию событий.

Напомним, что Украина уже дольше года не закупает газ в РФ и не планирует делать это до весны 2017 г. Ранее НАК Нафтогаз неоднократно заявлял о том, что Газпром не выполняет свои обязательства по обеспечению необходимого давления газа на входе в украинскую ГТС для обеспечения транзита газа европейским потребителям.