Россия нанесла ущерб Донбассу на миллиарды

Большая часть разрушений и повреждений пришлась на жилые дома.

Своими агрессивными действиями Россия нанесла материальный ущерб Донбассу на 13 миллиардов гривен (около 455 миллионов долларов), больше всего пострадал жилищный фонд региона в результате обстрелов. Такие цифры приводятся в Генеральном плане по восстановлению разрушенной инфраструктуры в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщили в Луганской областной военно-гражданской администрации, противник разрушил и повредил в результате артиллерийских обстрелов 7 тысяч 627 объектов на общую сумму в 9 миллиардов гривен (данные на 1 октября 2017 года). В Станично-Луганском районе повреждены 3 тысячи 444 дома, в Попаснянском — 2 тысячи 244, Новоайдарском — 289, в Лисичанске — 143, в Рубежном — 30. Всего в Луганской области было разрушено 393 дома, что оценивается в 432,4 миллиона гривен.

Кроме того, война коснулась 25 учреждений образования, 15 объектов промышленности, 10 учреждений здравоохранения. Что касается дорог в Луганской области, то их было разрушено на 2,1 миллиарда — 21 дорога государственного значения, 37 местных (1 миллиард) и 10 мостов (195,3 миллиона).

В Донецкой области ущерб немного меньше — сумма материальных потерь составляет 4 миллиарда гривен на 1 декабря 2017 года. Хотя по численности разрушенных и поврежденных объектов область не отстала от соседей — 7 тысяч 403. Здесь в основном пострадал жилой фонд — 7 тысяч 151. Объекты дорожно-транспортной инфраструктуры — 36, учреждения торговли — 31, учебные заведения — 27 и 21 больница.

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Как ранее рассказал руководитель аналитического направления Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко, россияне нанесли экологический урон оккупированным территориям на 33 вагона золота. Он считает, что после окончания войны Россия может отдать Украине свой золотой запас.

В свою очередь генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ущерб от аннексии Крыма составил 1 триллион гривен. Россия захватила на полуострове четыре тысячи украинских предприятий.