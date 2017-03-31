Россия настаивает на проекте газопровода у Борнхольма: «Это просто бизнес» (Berlingske, Дания)

Напряженность в споре о прокладке запланированного российского газопровода «Северный поток — 2» нарастает.

В то время как датское правительство недавно с удовольствием узнало о том, что Европейская комиссия поддержала Данию в этом вопросе, Россия, со своей стороны, усилила давление.

В четверг Россия призвала европейские страны, в частности, Данию, не изобретать «политические предлоги», чтобы помешать газовому проекту стоимостью в миллиарды.

«Что касается „Северного потока", мы уже сотни раз заявляли, что он никак не связан с политикой, это всего лишь бизнес», — заявил Сергей Иванов, специальный посланник российского президента по вопросам экологии и транспорта.

В четверг Сергей Иванов встречается с датским министром иностранных дел Андерсом Самуэльсеном (Anders Samuelsen) на арктической конференции в Архангельске.

Перед встречей Иванов призвал Данию не политизировать запланированное расширение газопровода длиной в 1,2 тысячи километров, по которому газ из России идет в Германию через датские территориальные воды у Борнхольма.

Согласно плану, новый трубопровод должен проходить параллельно с существующим газопроводом «Северный поток — 1».

«Если отбросить искусственные политические предлоги, то как долго существует „Северный поток —1"? Имел ли он за это время какие-либо негативные последствия? Этого не было», — заявил Сергей Иванов.

Он обещает, что будущий газопровод будет соответствовать всем необходимым экологическим стандартам.

Иванов — бывший руководитель администрации Владимира Путина, считается, что он входит в близкое окружение президента. Одновременно он заявил о возможности строительства еще нескольких трубопроводов вблизи Борнхольма.

«Если у каких-либо европейских фирм появится интерес, мы готовы строить третью и четвертую ветку „Северного потока" вместе с ними», — ответил Иванов на вопрос Berlingske.

Заявка в течение недели

После этого сообщения Россия усилила давление на датское правительство, поскольку проект должен получить экологическое одобрение Дании до начала реализации.

Согласно данным компании Nord Stream 2, ожидается, что заявка будет представлена Дании в течение недели.

Но датское правительство опасается не только возможных экологических, но и геополитических последствий газопровода.

«Северный поток — 2» может дорого обойтись страдающей от кризиса Украине из-за потери доходов от транзита по существующему сухопутному газопроводу.

«Северный поток — 2» может также усилить зависимость Европы от российского газа в то время, когда в России и на Западе сильны опасения, вызванные ростом вооружений и взаимными обвинениями в связи с российской аннексией Крымского полуострова.

На этом фоне правительство стремится сделать вопрос о «Северном потоке» предметом общего решения Европейского союза.

Европейская комиссия в среду в письме министрам Дании и Швеции частично пошла навстречу датскому правительству. Согласно тексту письма, комиссия хочет проконсультироваться со странами ЕС относительно разрешения начать общие переговоры с Россией о требованиях к проектам типа «Северный поток — 2».

Но в то же время Комиссия повторила свою прежнюю оценку, а именно: в настоящий момент нет юридического основания останавливать строительство трубопровода, поскольку офшорные трубопроводы не подпадают под действие так называемого Третьего энергетического пакета.

По словам министра иностранных дел Андерса Самуэльсена (Anders Samuelsen), для Дании это письмо — хорошая новость.

«Нам удалось узнать точку зрения Комиссии на это дело, и нас это очень радует. В настоящее время датское правительство изучает письмо и по-прежнему надеется на общеевропейское предложение. Мы исходим из того, что мы не должны быть в одиночестве при решении этого вопроса», — заявил Андерс Самуэльсен перед встречей с Сергеем Ивановым.

Андерс Самуэльсен в среду встретился с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. На этой встрече вопрос о российском трубопроводе не обсуждался, сообщил министр иностранных дел.

Симон Крусе