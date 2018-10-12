Россия не будет поставлять в Беларусь дизель и бензин

Россия с ноября 2018 года и до конца 2019 года не будет поставлять в Беларусь бензин, дизель и мазут, согласно условиям подписанного ранее индикативного баланса на поставки нефтепродуктов до конца 2019 года. Об этом накануне сообщил министр энергетики РФ Александр Новак, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

"Что касается автобензина, дизельного топлива, мазута - в индикативном балансе предусмотрены нулевые показатели", - сказал он.

Официальный представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака ранее говорил, что новые соглашения России и Беларуси исключают возможность "серых" схем в поставках нефтепродуктов в рамках союзного государства, из-за которых бюджет РФ недополучал доходы. При этом издание со ссылкой на источник сообщает, что "ранее Беларусь реэкспортировала получаемые из России нефтепродукты, а теперь, по условиям договоренностей, такой возможности у нее нет".

Тем не менее, по словам Новака, соглашение подразумевает сохранение поставок определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Беларуси - продукции нефтехимических заводов.

"Протокол, который подписан - это приложение к соглашению, действующему между РФ и Беларусью. Он предусматривает не только запрет на поставки нефтепродуктов - это касается темных нефтепродуктов, дизельного топлива с тем, чтобы сохранить пропорции доходов бюджетов в соответствии с ранее запланированными показателями. Он также предусматривает частичные поставки определенных нефтепродуктов, которые не производятся в Беларуси: лакокрасочные изделия, химическая продукция, то есть продукция не нефтеперерабатывающих, а нефтехимических заводов", - пояснил российский министр.

Reuters со ссылкой на источники в правительстве РФ до этого сообщал, что Россия не будет поставлять в Беларусь также сжиженный углеводородный газ. Экспорт из России остается только для тех продуктов, которая Беларусь сама произвести не может - нефти, природного газа, газового конденсата, широкой фракции легких углеводородов, а также ряда нефтепродуктов для нефтехимии.

Отметим, 10 октября минэнерго РФ сообщило, что Россия и Беларусь подписали протокол о внесении изменений в межправсоглашение о регулировании экспорта нефти и нефтепродуктов, а также согласовали индикативные балансы поставок нефтепродуктов до конца 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Минск хочет добиться компенсации из-за налогового маневра в РФ.