Россия не собирается обеспечивать гарантии транзита газа через ГТС Украины после 2019 г. - Коболев

Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев призывает ЕС объективно оценивать неопределенные выгоды и реальные угрозы, которые несет строительство "Северного потока-2" и потеря транзита газа через газотранспортные системы (ГТС) Украины, указывая на действия "Газпрома", нарушающие заверения о сохранении такого транзита после 2019 года.

"Газпром" заявил, что он выводит из эксплуатации компрессорные цеха на украинском направлении - несмотря на обещания и заверения, которые российское правительство якобы бы дало нашим европейским партнерам, Россия не собирается обеспечивать гарантии транзита газа через ГТС Украины после 2019 года", - сообщил А.Коболев на запрос агентства "Интерфакс-Украина" в пятницу.

Ранее на этой неделе было опубликовано интервью директора ООО "Газпром трансгаз Москва" Александра Бабакова, в котором он сообщил, что компания следует утвержденной главой правления "Газпрома" программе вывода из эксплуатации избыточных мощностей, в первый этап которой входит семь компрессорных цехов.

"В прошлом году мы уже вывели из эксплуатации один из цехов КС "Должанская", в 2018-м - два цеха на КС "Курская" и "Донская". В последующие два года планируем вывести из эксплуатации еще четыре цеха", - сказал А.Бабаков.

А.Коболев уверен, что в планах "Газпрома" - перебросить транзит на "Северный поток", что нанесет непоправимый ущерб энергетической безопасности Европы. По его мнению, если строительство "Северного потока-2" будет продолжено, то никто не сможет заставить Россию отказаться от фактического демонтажа объектов ГТС на украинском направлении.

"Концентрация значительной части экспортных маршрутов на севере, отказ от транзита газа через надежную и гибкую ГТС Украины приведет к существенному повышению техногенных рисков", - считает глава "Нафтогаза".

По его словам, очередная авария внутри России составит гораздо большую угрозу для поставки газа в Европу, так как "перебросить" транзитные объемы на украинское направление уже не удастся.

А.Коболев напомнил, что на магистральных газопроводах "Газпрома" в этом году произошло восемь крупных аварий, тога как на украинских - ни одной.

"Высокая аварийность в сетях россиян указывает на то, что компания уже не поддерживает свою ГТС в надежном состоянии. Неизвестно, причиной является недостаток бюджета, концентрация внимания на политических проектах, небрежность или другие причины", - отметил он.

Глава НАК подчеркнул, что возраст инфраструктуры не является определяющим, так как украинская ГТС построена примерно в то же время, что и российская, и транспортирует почти половину российского газа в страны Европы. В то же время он указал, что компания постоянно вкладывает средства и качественно заботится об украинской ГТС, поэтому она обеспечивает надежный транзит в Европу в чрезвычайно гибком режиме.

"Статистика аварийности на газопроводах россиян и их действия по сокращению газовой инфраструктуры на украинском направлении красноречивы", - заявил А.Коболев.

"Еврокомиссия говорит, что для ЕС продолжать получать газ из украинского направления является стратегически важным. Украина готова продолжать вкладывать необходимые средства в поддержку ГТС и даже привлекает западных партнеров к управлению системой, чтобы обеспечить современное качество и прозрачность работы сети. Но как ЕС планирует гарантировать, что с такой же добросовестностью будут поддерживать в рабочем состоянии соответствующие газопроводы на российской территории?", - задал вопрос глава "Нафтогаза".

По его мнению, единственный путь, которым ЕС может сохранить надежный украинский маршрут и заставить Россию поддерживать свои трубопроводы на украинском направлении в работоспособном состоянии, отказаться от строительства "Северного потока-2".