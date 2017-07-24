Россия объявит тендер на постройку еще одной электростанции в Крыму

Министерство энергетики России намерено объявить тендер на постройку еще одной электростанции в аннексированном Крыму, заявил ТАСС заместитель министра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.

По его словам, новый энергообъект мощностью 100-120 МВт планируется построить на западе оккупированного украинского полуострова в районе Сак.

21 июля в немецкой компании Siemens заявили, что в Крым были незаконно перемещены четыре их газотурбинные установки, которые были поставлены летом для электростанции в российской Тамани.

Компания подала в суд иски по делу о поставках газовых турбин в Крым. Она также заявила, что инициировала процесс прекращения лицензионного соглашения с российскими компаниями в области поставок оборудования для парогазовых электростанций.

Россия строит две электростанции общей мощностью 940 МВт в аннексированном Крыму, что должно усилить энергонезависимость полуострова. Ввести одну из них в эксплуатацию планировалось к концу 2017 года. Однако строительство было приостановлено в связи с тем, что Россия самостоятельно не производит газовые турбины большой мощности.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям продавать технологии и материалы для энергетического сектора Крыма.

24 июля Reuters со ссылкой на дипломатические источники сообщило, что Германия предложила внести в санкционный список Евросоюза еще несколько российских компаний и физических лиц, которые связаны с поставками турбин немецкой компании Siemens в аннексированный Крым.