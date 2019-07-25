Россия обжаловала решение арбитража по выплате $ 1 млрд в пользу "Ощадбанка"

Россия обжаловала во французских судах решение международного арбитража в Взыскание $ 1 млрд на пользу украинскому Ощадбанку. Об этом сообщили изданию ТАСС в пресс-службе Минюста России, отвечая на запрос агентства о решении международного арбитража при Постоянной палате третейского суда в Гааге и Киевского апелляционного суда по иску Ощадбанка в РФ.

"Арбитражное решение по иску ПАО "Государственный ощадный банк Украины" оспаривается в судах Франции. Данное разбирательство продолжается", - сообщили в Минюсте России.

"В процессе оспаривания категорически опровергается компетенция арбитражей на рассмотрение подобных исков. Кроме того, украинская сторона не уведомила Российскую Федерацию в порядке, установленном соответствующими международными конвенциями, о рассмотрении заявления о признании и приведении данного решения в исполнение на территории Украины", - отметили в министерстве.

В конце ноября прошлого года, международный арбитраж удовлетворил иск государственного "Ощадбанка" к Российской Федерации о возмещении убытков, причиненных аннексией Крыма. Иск удовлетворен в полном объеме - сумма иска составила $1,3 млрд.

Позже председатель правления банка Андрей Пышный сообщил, что сумма штрафа, который Россия должна выплатить Ощадбанку за захват имущества в Крыму, ежедневно растет на $97 тыс. (2,7 млн грн).

23 июля Киевский апелляционный суд разрешил взыскать с России $1,3 млрд в пользу Ощадбанка по захвату активов банка в аннексированном Крыму.

Согласно решению Арбитражного трибунала в Париже, Москва выплатить украинскому государственному банку миллиард триста миллионов долларов. Это возмещения убытков, причиненных незаконным аннексией полуострова. Россия уже заявила: постановления не признает и выполнять ее не собирается.