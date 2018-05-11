Россия отреагировала на решение суда в Гааге по Крыму

Сегодня Гаагский суд обязал РФ возместить ряду украинских компаний 159 млн долларов.

Россия не считает себя стороной судебного разбирательства в деле о претензиях украинских компаний в суде в Гааге. Об этом заявил и.о. пресс- секретаря президента России Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Россия никак не была представлена и не направляла своего представителя в этот судебный процесс, поэтому мы не считаем себя стороной в этом случае", - отметил Песков.

Напомним, Третейский суд в Гааге постановил, что Россия должна возместить ряду украинских компаний убытки за аннексию Крыма. В этом деле речь идет о сумме в 159 млн долларов.

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