Россия подаст электричество на неподконтрольную Луганщину, - Грызлов

Российская Федерация намерена обеспечить электроэнергией неподконтрольную Луганщину. Об этом заявил российскому "Интерфаксу" полномочный представитель РФ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов.

По его словам, жители неподконтрольных территорий якобы не могут расплачиваться за электроэнергию из-за экономической блокады.

"В соответствии с действиями властей Украины правительством РФ было принято решение об обеспечении электроснабжения со стороны Российской Федерации в рамках гуманитарной поддержки", - сказал Грызлов.

Он также отметил, что вопрос приостановки снабжения Украиной жителей неподконтрольной части Луганской области электричеством будет поднят 26 апреля в Минске в экономической подгруппе.

Как сообщалось ранее, ООО "Луганское энергетическое объединение" прекратило с 25 апреля поставку электроэнергии на неподконтрольные территории Луганской области. В ночь на 25 апреля Луганск был обесточен.

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