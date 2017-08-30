Россия понесла больше убытков от запрета авиасообщения с Украиной - Омелян

Убытки российских авиакомпаний значительно превысили потери украинской стороны в результате запрета авиаперевозок между Украиной и РФ.

Об этом в комментарии журналистам рассказал министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает "Укринформ".

Омелян встретился с главой одного из крупнейших мировых портовых операторов

"Когда мы закрывали авиасообщение с Россией и транзит российских самолетов над небом Украины, все пророчили катастрофу. Катастрофы не произошло. Мы абсолютно взвешенно сделали этот шаг с точки зрения национальной безопасности", - заявил министр.

По его словам, российская сторона получила больше убытков, в то время, как в Азию украинцы начали летать напрямую из Киева, вместо того, чтобы осуществлять пересадку в Москве.

"Мы стимулировали на самом деле авиационные перевозки в европейском и азиатском направлении. Более того, российские авиакомпании понесли значительно больший урон, чем украинская сторона. Хотя пророчили наоборот. Мы видим резкий рост авиаперевозок в Украине в последние два года, когда действует эмбарго на авиасообщение с Россией, когда действует эмбарго на транзит российских самолетов", - сказал он.

Авиасообщение между столицами Украины и Словении возобновят в октябре

"Мы превратили "Борисполь" в хаб, потому что раньше многие летали в Москву, или в другие российские города, чтобы перелетать дальше в Азию. Теперь они летят из Киева напрямую, или через другие города - Стамбул, Варшаву", - пояснил чиновник.

Омелян заметил, что украинский рынок авиаперевозок продолжает активно расти.

"На самом деле у нас абсолютно резвый рост рынка. Если средний европейский рост авиаперевозок, это в среднем от 5 до 10%, иногда даже 3% считается хорошим, то за прошлый год мы имеем рост более 30%, в этом году надеюсь будем иметь 50% и более за счет внутреннего и транзитного пассажира. Также в Украину стали чаще летать туристы", - резюмирует он.

Как сообщалось, приказом от 16 сентября 2015 года Президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение СНБО от 2 сентября 2015 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)" в отношении российских авиакомпаний.

Український Бізнес Ресурс

http://ubr.ua