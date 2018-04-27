Россия потеряла $50 млрд из-за конфликта с Украиной - эксперт

РФ вследствие агрессии против Украины была вынуждена прибегнуть к импортозамещению по линии оборонно-промышленного комплекса, потеряла заказы на украинских гражданских предприятиях и пострадала от дестабилизации банковского сектора, говорится в докладе эксперта российского Института современного развития Сергея Кулика.

Россия из-за агрессии против Украины понесла экономический ущерб в $50 млрд (около 1,3 трлн грн). Об этом говорится в докладе "Россия - Украина: цена развода" (.pdf) директора по проблемам международного развития Института современного развития и члена экспертной группы "Европейский диалог" Сергея Кулика, который 26 апреля опубликовала "Новая газета".

Указанная сумма в пять раз больше, чем ожидавшийся ущерб РФ от ассоциации Украины с Европейским союзом, говорится в материале. РФ была вынуждена прибегнуть к импортозамещению по линии оборонно-промышленного комплекса, потеряла заказы на украинских гражданских предприятиях и пострадала от дестабилизации банковского сектора, указывает российский эксперт.

По сравнению с 2013 годом экспорт РФ в Украину сократился в три раза с $24 до $8 млрд (с 624 до 208 млрд грн). Во многих случаях российские поставщики так и не смогли найти альтернативные рынки.

Аннексия Крыма, по оценке Кулика, стала "очевидной неожиданностью для экономического блока правительства РФ". На обустройство жизни в регионе с 2014 года из российского федерального бюджета было потрачено от 300 до 470 млрд рублей (от 126 до 197 млрд грн).

Отмечается, что зависимость полуострова от бюджетных вливаний устойчиво растет каждый год: в 2018 году доходы Крыма на 77% обеспечиваются финансовыми ресурсами из Москвы.

По итогам четырех лет конфликта Украина "фактически находится в состоянии дефолта", а Россия ослаблена финансовыми потерями, санкциями Запада и застоем в экономике, резюмирует Кулик.

21 марта Кабинет Министров Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.