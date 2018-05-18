Россия потеряла первое место по добыче нефти

В марте текущего года США оказались на первом месте по объему добычи нефти, опередив Россию. Об этом свидетельствуют данные организации Совместная инициатива по нефтяной статистике (JODI), сообщает агентство Прайм.

Отмечается, что США в марте 2018 года добывали в среднем 10,425 млн баррелей нефти в сутки, став крупнейшим нефтедобытчиком. На втором месте Россия, которая в марте добывала 10,298 млн баррелей в сутки. Замыкает тройку лидеров Саудовская Аравия с объемом добычи 9,907 млн баррелей в сутки.

Добыча в России, по данным организации, не изменилась в сравнении с февралем, в США - увеличилась на 1,6% в Саудовской Аравии - сократилась на 0,28%. В феврале ежедневный объем добычи РФ в среднем составлял 10,298 млн баррелей в сравнении с 10,264 млн баррелей в США и 9,935 млн баррелей в Саудовской Аравии.

Переработка нефти в США выросла в марте на 4,9% к предыдущему месяцу, до 16,7 млн баррелей в сутки. В Саудовской Аравии нефтепереработка увеличилась на 0,2% в сравнении с февралем, до 2,5 млн баррелей в сутки. Переработка в РФ снизилась на 1,6% с показателя февраля, до 5,8 млн баррелей в сутки.

Второй по величине производитель нефти в ОПЕК - Ирак - сохранил добычу нефти на уровне февраля почти в 4,4 млн баррелей в сутки. Экспорт нефти из Ирака снизился на 0,4%, до 3,8 млн баррелей в сутки. У Нигерии экспорт нефти в марте уменьшился на 3,3%, до 1,9 млн баррелей в сутки, добыча - снизилась на 3,2%, до 1,9 млн баррелей в сутки.Напомним, что цена нефти выросла до 80 долларов впервые за четыре года.

Ранее ОПЕК приняла решение о продлении венского соглашения о сокращении уровня добычи нефти до конца 2018 года.

С 1 января 2017 года страны картели сократили добычу нефти на 1,2 млн баррелей в день - до 32,5 млн. Тем временем страны, не входящие в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти на 600 тысяч баррелей в сутки. Из этого количества половина приходится на Россию.

Ранее генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо выступал за присоединение к соглашению Египта и Туркмении, однако Казахстан выступал за плавный выход из него. Ряд стран, в том числе Россия, также заявляли о том, что выйдут из соглашения, как только его цель будет достигнута.

Отметим, прошлый год для рынка нефтепродуктов в Украине стал годом покупателя. Между ресурсодержателями развернулась борьба за потребителя, в результате чего цены снизились, а рыночные доли основных участников перераспределились.

По материалам: Прайм