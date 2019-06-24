Россия разрешила транзит украинских товаров, но только с пломбами ГЛОНАСС

Изменения коснутся транзита украинских товаров, которые идут в третьи страны через территорию России, в частности, в страны Средней Азии.

Президент России Владимир Путин внес поправки в свой указ, которыми позволил автомобильный и железнодорожный транзит украинских товаров через территорию РФ при наличии на транспортных средствах и товарах пломб, использующих технологию "ГЛОНАСС" (аналог GPS).

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал правовой информации РФ.

Изменения коснутся транзита украинских товаров, которые идут в третьи страны через территорию России, в частности, в страны Средней Азии.

Правительству поручили утвердить перечень пунктов пропуска через госграницу для транзита, порядок осуществления перевозок, требования к пломбам ГЛОНАСС, порядок выдачи талонов, а также обеспечить создание и эксплуатацию системы контроля.

Учетный талон должен быть у водителя автомобиля, который осуществляет транзит. В случае нарушения порядка использования пломб талоны аннулируются.

Пломбы необходимы для отслеживания товаров, чтобы их не отгружали в России.

Соответствующие поправки внесены в указ Путина о применении специальных экономических мер в связи с "недружественными действиями" Украины в отношении граждан и юридических лиц РФ, подписанный в октябре 2018 в ответ на расширение Украиной перечня запрещенных российских товаров.

Тогда в России запретили весь транзит произведенных в Украине товаров через свою территорию в другие страны. Новый указ вступает в силу с 1 июля.

Напомним, в начале апреля стало известно, что в ВТО не признали нарушением блокирование Россией украинского транзита в страны Средней Азии.