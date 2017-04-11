Россия со временем все выплатит Украине за захваченную собственность - Премьер

Россия со временем все возместит Украине за захваченную собственность на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Такое мнение высказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман на пресс- конференции по итогам года деятельности правительства, сообщает корреспондент Укринформа.

"Это вопрос международных судов и понятно, что он не решится завтра, но я точно знаю, что как Германия выплачивала пострадавшим странам, так и Россия будет выплачивать Украине и всем тем странам, которым наносит сегодня вред", - подчеркнул Премьер.

Гройсман уверен, что Украине все вернут, на это уйдет много времени и усилий, но другого варианта нет. Он снова отметил, что то, что русские пошли на украинцев с оружием, "в голове не укладывается... Но дурь в головах тех, кто принимал решение, дала возможность аннексировать Крым, оккупировать Донбасс, наращивать свой вооруженный потенциал. К чему они ведут, к третьей мировой войне? Я думаю, что надо остановиться, ибо этот путь в никуда", - подчеркнул Гройсман.