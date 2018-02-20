Россия стала крупнейшим торговым партнером Украины в 2017 году

Согласно данным Государственной службы статистики Украины, Россия стала крупнейшим партнером нашей страны в 2017 году.

Об этом сообщает Госстат .

Объем экспорта российских товаров составил $7,2 млрд, превысив показатель 2016 года почти на 140%. Объем импорта украинских товаров в Россию составил $3,9 млрд - почти на 110% больше, чем в 2016 году. Второй по объему импорта украинских товаров стала Польша ($2,7 млрд), вторым по экспорту на Украину - Китай ($5,6 млрд).

Общий объем экспорта украинских товаров в 2017 году составил $43,3 млрд - больше показателя 2016 года на 119%. Общий объем импорта составил $49,6 млрд - на 127% больше, чем в 2016 году.

Отметим, в конце января стало известно, что Украина увеличила импорт российских товаров на 40%. НБУ тогда отметил, что увеличение товарооборота связано преимущественно с закупками в России нефтепродуктов, угля и удобрений. На тот момент доля РФ в совокупном импорте товаров на Украину составляла 14,2% - $6,33 млрд.

Интересно, что во внешнеторговом балансе России Украина занимает 14-е место. Российская таможня оценивает экспорт на Украину в $7,9 млрд, а импорт - в $4,9 млрд.