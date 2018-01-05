Россия стала лидером по поставкам угля на Украину в 2017 году

Украина в прошлом году импортировала из России угля на $1,55 млрд, что составляет 56,57% от всего импорта страны, сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую Государственную фискальную службу (ГФС). Всего за год Украина импортировала 19 777,741 тыс. тонн угля на $2 744,062 млн. Из США за этот период было импортировано угля на $682,014 млн (24,85%), из Канады — на $182,200 млн (6,64%), из других стран — на $327,653 млн (11,94%).

По данным ГФС, экспорт угля также осуществлялся в основном в Россию, составив 54,48% (на что было потрачено $57,475 млн). Еще 39,36% было экспортировано в Словакию (на $41,527 млн), 2,43% — в Турцию (на $2,566 млн). В другие страны Украина экспортировала 3,72% угля (на $3,927 млн).

Напомним, уголь на Украине добывали в шахтах Донбасса, однако из-за военного конфликта Киев потерял доступ к этим ресурсам. В прошлом году Украина столкнулась с дефицитом угля, который был связан с начавшейся в феврале блокадой поставок из Донбасса. 22 августа США начали экспорт угля на Украину.